Visite guidée Carhaix historique Place Verdun Carhaix-Plouguer
Visite guidée Carhaix historique Place Verdun Carhaix-Plouguer mercredi 25 février 2026.
Visite guidée Carhaix historique
Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
L’Office de tourisme vous propose de (re)découvrir l’histoire de Carhaix à travers ses rues et ses monuments emblématiques.
Rendez-vous sur le parvis de l’Eglise Saint-Trémeur
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .
Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Carhaix historique
L’événement Visite guidée Carhaix historique Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée