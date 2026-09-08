Les Journées du Patrimoine au CIAM Patrimoine [en mouvement] CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au CIAM Patrimoine [en mouvement]

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 10h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’un week-end, le cirque contemporain s’invite dans le patrimoine aixois. Le samedi dans Aix, le dimanche sur le territoire une même envie, regarder autrement les endroits qu’on croit connaître.

Avec Le cirque de fontaine en fontaine, le CIAM invite le public à suivre le fil de l’eau à travers Aix-en-Provence. De la pierre chaude des places au murmure des fontaines, chaque parcours ouvre une parenthèse circassienne dans la ville.



Corps en mouvement, gestes suspendus et haltes poétiques composent une traversée entre patrimoine, espace public et cirque contemporain. Le samedi 19 septembre, trois parcours permettront de découvrir Aix au gré d’itinéraires artistiques deux en centre-ville et une échappée à la Bastide du Jas de Bouffan.

Ces spectacles sont présentés dans le cadre de la Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence.



Les parcours Choisissez votre départ au moment de la réservation. Chaque halte ouvre une parenthèse artistique d’environ 20 minutes. Le parcours s’effectue entièrement à pied, sans sièges ni espaces assis prévus entre les différentes haltes.



Deux itinéraires jumeaux qui convergent à la fontaine des Thermes puis au Pavillon de Vendôme, pour une finale commune

A 10h et 15h, Fontaine des lumières, puis des Thermes vers le Pavillon de Vendôme (jonglage, corde lisse et main à main en finale)

A 10h30 et 15h30, fontaine d’Albertas, puis des Thermes vers le Pavillon de Vendôme (même traversée autre point de départ)

A 11h15 et 16h15, Les jardins du Pavillon de Vendôme accueillent la forme finale des deux parcours centre-ville. Un spectacle que l’on peut aussi réserver seule. La Cie Zec y présente Zenzero e Cannella, une dernière apparition circassienne dans le jardin, en dialogue avec l’écrin patrimonial du lieu.

Bon à savoir cette réservation donne accès uniquement à la représentation au Pavillon de Vendôme, sans les parcours à pied du centre-ville.



Parcours indépendant, Un parcours indépendant dans les jardins de la bastide cezannienne, réunissant trois haltes de cirque avec des créations in situ.

A 11h et 15h30, .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For one weekend, contemporary circus takes center stage in Aix’s historic sites. Saturday in Aix, Sunday in the surrounding area: the same goal—to see the places we think we know in a new light.

L’événement Les Journées du Patrimoine au CIAM Patrimoine [en mouvement] Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence