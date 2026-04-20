Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château
Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château samedi 19 septembre 2026.
Peyrat-le-Château
Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance
Avenue de la Tour Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A la découverte du maquis de Georges Guingouin Consacré à la 1ère Brigade de Marche Limousine des FTP du Colonel Georges Guingouin, le Musée transmet la mémoire des sacrifices et des luttes menés par les hommes et les femmes du maquis de G. Guingouin.
A travers les différentes salles d’expositions, découvrez la naissance et les actions du maquis, l’engagement de ces hommes et de ces femmes, les drames de Tulle et Oradour sur Glane, les camps d’internements de Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis. Découvrez également la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionnez le documentaire Première Brigade qui offre le témoignage de compagnons du maquis. .
Avenue de la Tour Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationmuseepeyrat@gmail.com
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English : Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance
L’événement Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lac de Vassivière
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