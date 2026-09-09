Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Le musée est ouvert en entrée libre. Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Pavillon de Vendôme vous ouvre de nouveau ses portes et son jardin.

// Au programme //



● samedi 19 dimanche 20 en continu de 10h à 18h Exposition de Jeanne Vicerial clefs de lecture sur l’univers de l’artiste en continu de 10h à 18h le samedi et le dimanche au Pavillon de Vendôme et au Musée des tapisseries. Dans le cadre de la Biennale d’Aix, l’artiste Jeanne Vicerial, dont la reconnaissance dépasse les frontières, investit différents musées et lieux de la ville. Formée au costume et au design vêtement, elle explore les frontières entre art et mode, questionnant le corps de la femme dans toutes ses approches et ses mutations, par le prisme de l’histoire de l’art, de la mythologie et du sacré. Ses sculptures de fils noirs, à la fois baroques, silencieuses, poétiques tissent des liens entre design, artisanat, mode, art et science. Cette exposition parcours donne à voir les différentes approches de l’œuvre de Jeanne Vicerial,



● samedi 19 septembre à 11h15 et 16h15 Carte blanche Cie ZeC (Zenzero e canella)| Tout public, durée 35 min

Un joyeux mélange d’acrobaties, de jonglage, de clown et de musique. Ils se portent, se lancent des défis, et tentent d’avancer ensemble… Un spectacle où les prouesses s’enchaînent au rythme des chansons, des surprises et des éclats de rire. .

Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 75 museedupavillondevendome@mairie-aixenprovence.fr

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English :

For this year’s European Heritage Days, the Pavillon de Vendôme museum is once again opening its doors and garden to visitors.

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence