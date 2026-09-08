Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans ! Visites guidées des coulisses.Enfants

Au programme



• Visites guidées des coulisses des Archives nationales d’outre-mer

Les Archives nationales d’outre-mer conservent plus de 38 kilomètres linéaires de documents, cartes, photographies, films, ouvrages… Accompagné par des professionnels du patrimoine, découvrez le fonctionnement de ce bâtiment ainsi que l’histoire et les missions du service.

Durée 1h.

→ Départs à 10h, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 17h.



• Atelier de paléographique

Écriture cursive, orthographe, abréviations… Vous souhaitez apprendre à lire des écritures manuscrites anciennes ? Venez vous initier à la paléographie auprès des archivistes des Archives nationales d’outre-mer !

Ils vous donneront des clés pour décrypter les écritures du XVIIe au XIXe siècle. Cet atelier vous permettra également de découvrir des archives conservées dans les fonds.

→ De 10h à 11h



• Visites quiz À la découverte des Archives nationales d’outre-mer !

Participez à une visite quiz pour découvrir les Archives nationales d’outre-mer, leurs coulisses et les fonds qui y sont conservés de manière ludique et interactive !

→ De 11h à 12h et de 14h30 à 15h30



• Atelier de généalogie

Vous êtes férus d’histoire ? Curieux ? Vous commencez votre généalogie ? Accompagnés par des archivistes, découvrez les outils à votre disposition pour débuter votre recherche au sein des fonds des Archives nationales d’outre-mer.

→ De 14h à 15h



• Contes d’outre-mer , lecture contée à l’heure du goûter !

Avec la compagnie aixoise EOS, embarquez pour une immersion dans l’étonnante salle de lecture des Archives nationales d’outre-mer. Au fil des mots, voyagez à travers les continents grâce à des contes tirés des collections.

La lecture sera suivie d’un goûter.

Dès 6 ans, durée environ 45 min.

→ De 15h30 à 16h30 .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur anom.pac@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The National Overseas Archives is turning 60! Guided tours behind the scenes.

L’événement Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence