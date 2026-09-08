Les journées du Patrimoine dans les tuyaux ! Les Milles Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les journées du Patrimoine dans les tuyaux !

Vendredi 18 septembre 2026 de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30. Les Milles 365 chemin de la Pioline Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une fois qui vous avez tiré la chasse d’eau, que se passe-t-il ?

Dégrillage, dégraissage, dégazage, clarification… La Régie des Eaux du Pays d’Aix vous invite à venir découvrir toutes les étapes de traitement de vos eaux usées.

Une visite immersive d’1h30 au cœur de la station d’épuration de la Pioline.



Guidés par les Gardiens des Eaux, vous découvrirez le fonctionnement de la station, les défis environnementaux et réglementaires auxquels elle répond, ainsi que l’impact que peuvent avoir nos gestes du quotidien sur ses performances.



Une expérience enrichissante pour petits et grands, qui permettra à chacun de mieux comprendre le parcours de nos eaux usées, le rôle essentiel des stations d’épuration et l’importance de préserver notre environnement.



Et qui sait ? Peut-être repartirez vous avec l’envie d’adopter de nouvelles habitudes au quotidien !



INFORMATIONS IMPORTANTES

– Sur réservation uniquement

– Port obligatoire de chaussures fermées sans talons

– Port obligatoire d’un pantalon long

– Visite non accessible aux poussettes, aux fauteuils roulants, ni aux personnes présentant un handicap moteur ou à mobilité réduite

– Visite accessible à partir de 10 ans

– Si vous venez à plusieurs, privilégiez le covoiturage

– Pensez à annuler votre visite en cas d’imprévu .

Les Milles 365 chemin de la Pioline Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 57 39 10 mlucciardi@eauxdupaysdaix.fr

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English :

Once you flush the toilet, what happens?

Screening, degreasing, degassing, clarification… The Régie des Eaux du Pays d’Aix invites you to come discover all the stages of wastewater treatment.

L’événement Les journées du Patrimoine dans les tuyaux ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence