Les Journées du Patrimoine le temple protestant Temple protestant Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Les Journées du Patrimoine le temple protestant

Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lecture à 2 voix au temple protestant.

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Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Heritage Days: the Protestant church

Two-voice reading at the Protestant church.

L’événement Les Journées du Patrimoine le temple protestant Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan