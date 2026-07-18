UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Les Journées du Patrimoine le temple protestant Temple protestant Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
17 rue Jean Jaurès
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Les Journées du Patrimoine le temple protestant

Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lecture à 2 voix au temple protestant.
  .

Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heritage Days: the Protestant church

Two-voice reading at the Protestant church.

L’événement Les Journées du Patrimoine le temple protestant Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)