Les Journées du Patrimoine le temple protestant Temple protestant Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Les Journées du Patrimoine le temple protestant
Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lecture à 2 voix au temple protestant.
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Temple protestant 17 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Heritage Days: the Protestant church
Two-voice reading at the Protestant church.
L’événement Les Journées du Patrimoine le temple protestant Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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