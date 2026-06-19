Informations pratiques

Bourisp

Les Journées du reportage photos

Rues du Village BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-04

Dans un même lieu, parcourir le Monde et découvrir un Village de Haute Vallée d’Aure

Parcourir le Monde À travers 16 photoreportages et 240 clichés en grand format, il vous sera proposé de parcourir le Monde.

Des photoreporters invités, sélectionnés avec soin, professionnels ou amateurs éclairés, souvent reconnus au niveau international, souvent collaborateurs de nombreux médias d’importance, vous proposent des clichés d’une exceptionnelle qualité. Mais ce n’est pas tout ces images racontent des histoires de vies, d’aventures, de bonheurs et de souffrances, qui vous emmèneront dans le monde qui est le nôtre, fait de beauté et de

rudesse.

Découvrir le village

Tous ces clichés seront exposés en plein air dans les rues et les cours du village.

Ainsi les Bourispois veulent vous inviter à déambuler dans les rues de leur village qui a su conserver pour l’essentiel son caractère original et protégé, dans le contexte de développement rapide du tourisme de montagne qui a fait de Saint-Lary tout proche, la première station pyrénéenne. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir, au détour des petites ruelles fontaines, torrent, canal d’irrigation, métier à ferrer, lavoir, anciens moulins, et fermes caractéristiques de la haute vallée d’Aure du 19ème siècle, souvent dans leur état originel. Et la remarquable église classée du XVIième Saint-Orens-Notre-Dame-de-Sescas et ses extraordinaires peintures murales.

Échanger

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les photoreporters dont certains seront présents pour parler de leur travail, de leurs reportages, de leurs photographies à l’occasion de conversations informelles avec les visiteurs ou de conférences débats (cf. programme). Échanger aussi avec les habitants qui vous accueilleront avec bonheur, vous feront découvrir leur village et vous proposeront des visites guidées et commentées de l’Église, avec l’appui et l’expertise de Pays d’Art et d’Histoire d’Aure et Louron .

Du 4 juillet au 23 août 2026

Exposition dans les cours et les rues du village de plus de 240 photos regroupant 16

expositions de photoreporters professionnels et amateurs, de France ou d’ailleurs.

Samedi 4 juillet à partir de 17 h jardin de la Prade

– Inauguration des Journées du Photoreportage

– Présentation des reportages par les reporters présents

– Apéritif et dîner sous le chapiteau

– Chansons d’Hier et d’Aujourd’hui par Jérôme Subervie

par les Amis du Vieux Bourisp

Dimanche 5 juillet à 9 h 30

Échange animé avec l’invité d’honneur, Patrick BERNARD.

Les Paparazzis à l’honneur pour l’édition 2026 des Journées du Photoreportage (JDR) de Bourisp, dans les

Hautes-Pyrénées. Invité d’honneur de cette onzième édition, un maître en la matière: mon confrère et ami

Patrick Bernard. A ne surtout pas manquer, la conférence qu’il donnera lors du week-end inaugural, les 4 et

5 juillet, au cours de laquelle il nous dévoilera les coulisses et anecdotes de ce métier exigeant et

passionnant. Pierre Duffour, juré des Journées du Photoreportage de Bourisp

Mardi 4 août à 20 h 30 à l’Église de Bourisp

Festival des Petites Églises avec les Quatuor Beer Mandolines

Dimanche 9 août 19 h à l’Eglise de Bourisp

Concert des Violoncelles d’Aure organisé par l’ARCAL

Mercredi 12 août 17 h à l’Église de Bourisp

Conférence de Jacques Brau autour des retables et des tabernacles en Aure avec les Amis du Vieux Bourisp.

Tous les mercredis et vendredis en juillet et août de 16h à 18h

Visite de l’église avec les Amis du Vieux Bourisp .

Rues du Village BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie jdr.bourisp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In one place, travel the world and discover a village in the Upper Aure Valley

Travel the World: Through 16 photo essays and 240 large-format photographs, you’ll be invited to travel the world.

Carefully selected guest photojournalists—whether professionals or skilled amateurs, often internationally recognized and frequently contributing to major media outlets—present photographs of exceptional quality. But that’s not all: these images tell stories of lives, adventures, joys, and sorrows that will transport you to our world, a world of beauty and

harshness.

Discover the village:

All of these photographs will be displayed outdoors in the village’s streets and courtyards.

The residents of Bouris invite you to %E0stroll through the streets of their village, which has largely retained its original character and charm, despite the rapid growth of mountain tourism that has made nearby Saint-Lary the leading resort in the Pyrenees. As you wander through the narrow alleys, you’ll be able to discover or rediscover fountains, a mountain stream, irrigation canals, a blacksmith’s shop, a washhouse, old mills, and farms characteristic of the Upper Aure Valley from the 19th century—often in their original condition. And the remarkable 17th-century listed church of Saint-Orens-Notre-Dame-de-Sescas with its extraordinary murals.

Exchange:

This will also be an opportunity to interact with photojournalists, some of whom will be on hand to discuss their work, their reports, and their photographs during informal conversations with visitors or at panel discussions (see program). You’ll also have the chance to interact with the locals, who will gladly welcome you, help you discover their village, and offer guided toursof the church, with the support and expertise of “Pays d’Art et d’Histoire d’Aure et Louron.”

L’événement Les Journées du reportage photos Bourisp a été mis à jour le 2026-06-19 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65