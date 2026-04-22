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Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp

Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : BOURISP

Ville : 65170 Bourisp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Bourisp

Ouverture de l’église de Bourisp

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

L’église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol au plafond.
Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire   .

Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

The church of Bourisp is classified as a historical monument. It has remarkable wall paintings from floor to ceiling.

L’événement Ouverture de l’église de Bourisp Bourisp a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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