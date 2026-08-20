Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Dimanche 20 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 ! L’équipe des Arch…
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 !
L’équipe des Archives de Rennes vous accueillera et vous proposera une programmation variée avec :
* les traditionnelles visites guidées du bâtiment pour tout comprendre sur l’organisation des Archives et découvrir quelques documents “pépites” !
* une exposition immersive (visuelle et sonore) au coeur des archives, “Arcã – la boîte animée”: ouvrez écoutilles et mirettes et laissez-vous guider, au fil d’archives vivantes ! ;
* un atelier pensé pour les familles, “Fabrique ta boîte à histoires !” : laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité !
* l’exposition “Explorons le futur de l’hôpital sud” : après la fin de ses activités d’ici 2019, que deviendra le site de l’hôpital sud ? le champ des possibles est ouvert !
Au plaisir de vous y retrouver !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00.000+02:00
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0223621260 archives@ville-rennes.fr https://www.archives.rennes.fr/n/decouvrez-nos-journees-europeennes-du-matrimoine-et-patrimoine/n:216
Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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