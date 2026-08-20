Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes Dimanche 20 septembre, 11h00 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 !
L’équipe des Archives de Rennes vous accueillera et vous proposera une programmation variée avec :
- les traditionnelles visites guidées du bâtiment pour tout comprendre sur l’organisation des Archives et découvrir quelques documents “pépites” !
- une exposition immersive (visuelle et sonore) au coeur des archives, “Arcã – la boîte animée”: ouvrez écoutilles et mirettes et laissez-vous guider, au fil d’archives vivantes ! ;
- un atelier pensé pour les familles, “Fabrique ta boîte à histoires !” : laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité !
- l’exposition “Explorons le futur de l’hôpital sud” : après la fin de ses activités d’ici 2019, que deviendra le site de l’hôpital sud ? le champ des possibles est ouvert !
Au plaisir de vous y retrouver !
Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0223621260 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archives.rennes.fr/n/decouvrez-nos-journees-europeennes-du-matrimoine-et-patrimoine/n:216 »}]
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 ! L’équipe des Arch…
La Turbine, 2026
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