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Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes

dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Rennes · Rennes

Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives de Rennes
Adresse
18 Avenue Jules Ferry, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes Dimanche 20 septembre, 11h00 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 ! 

L’équipe des Archives de Rennes vous accueillera et vous proposera une programmation variée avec : 

  • les traditionnelles visites guidées du bâtiment pour tout comprendre sur l’organisation des Archives et découvrir quelques documents “pépites” !
  • une exposition immersive (visuelle et sonore) au coeur des archives, “Arcã – la boîte animée”: ouvrez écoutilles et mirettes et laissez-vous guider, au fil d’archives vivantes  ! ;
  • un atelier pensé pour les familles, “Fabrique ta boîte à histoires !” : laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité ! 
  • l’exposition “Explorons le futur de l’hôpital sud” : après la fin de ses activités d’ici 2019, que deviendra le site de l’hôpital sud ? le champ des possibles est ouvert !

Au plaisir de vous y retrouver !

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0223621260 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archives.rennes.fr/n/decouvrez-nos-journees-europeennes-du-matrimoine-et-patrimoine/n:216 »}]
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 21 septembre, de 11h à 16h30 !  L’équipe des Arch…

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