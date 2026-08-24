LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 -MUSÉE DE L’ÉPHÈBE avenue des Hallebardes Agde

Informations pratiques

Agde

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 -MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

avenue des Hallebardes LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette année, le musée de l’Ephèbe a placé cette édition des Journées européenens du Patrimoine sous le signe de la Pop Culture

Samedi • 10h00 > 12h30 + 14h00 > 18h00

Archéopop au Musée De L’éphèbe

Archéopop est une rencontre entre archéologie et culture populaire. À travers les médias grand public tels que le cinéma, la bande dessinée, les mangas, les jeux vidéo ou les jeux de société, Archéopop propose une approche originale et accessible de l’archéologie.

Différents stands de présentation et interactions vous seront proposés Bandes dessinées, livres jeunesse, jeux de société, jeux vidéo, diffusion de dessins animées…

Samedi • 17h00 Conférence L’esthétisme du corps de Batman un héritage classique assumé

par Lionel Lopez, Docteur en histoire et civilisation des mondes anciens (il est depuis 2025, coordinateur général des Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise RAN ).

À partir des costumes conçus pour les films Batman , souvent commentés pour leur esthétique anatomique assumée, cette conférence propose de dépasser la polémique pour interroger leurs véritables références visuelles. Loin d’être une simple provocation, ces armures sculptées, exaltant muscles, torses idéalisés et puissance corporelle, s’inscrivent dans une longue tradition héritée de l’art grec, où la perfection du corps exprime la nature héroïque. En résonance avec les collections du Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine, et plus particulièrement avec la célèbre statue de l’Éphèbe d’Agde, cette présentation montrera comment les canons de la statuaire antique — jeunesse idéale, tension maîtrisée, noblesse du port — se prolongent jusque dans les figures contemporaines du super-héros. De l’Alexandre le Grand héroïsé par la sculpture grecque au Batman cinématographique, il s’agit d’un même langage visuel celui du corps comme symbole de pouvoir, de vertu et de légende.

Visites commentées des collections et de l’exposition Agde grecque. Découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées

Samedi et dimanche, venez profiter d’une visite commentée de nos collections pour découvrir ou redécouvrir les différentes thématiques de notre musée et notre exposition temporaire.

• Visite des collections permanentes

11h00 + 15h00

durée 1h15

• Visite de l’exposition temporaire

10h00 + 14h00 + 16h00

durée 1h00

> tout public

> réservation conseillée

#TEMPSFORT

#JEP .

avenue des Hallebardes LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

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English :

This year, the Musée de l’Éphèbe has dedicated this edition of European Heritage Days to pop culture.

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 -MUSÉE DE L’ÉPHÈBE Agde a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 ADT34