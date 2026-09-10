Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Arrêtez-vous quelques minutes autour du stand Cultivons notre avenir pour découvrir de manière ludique les enjeux écologiques des métiers de la porcelaine et du patrimoine. Ces ateliers de sensibilisation intergénérationnels à la transition écologique sont initiés par Hability et le Ministère de la Culture. Un moment de jeux qui donne envie à chacun d’agir, à son échelle, et avec ses moyens ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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