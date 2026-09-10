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Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir Musée national Adrien Dubouché Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Arrêtez-vous quelques minutes autour du stand Cultivons notre avenir pour découvrir de manière ludique les enjeux écologiques des métiers de la porcelaine et du patrimoine. Ces ateliers de sensibilisation intergénérationnels à la transition écologique sont initiés par Hability et le Ministère de la Culture. Un moment de jeux qui donne envie à chacun d’agir, à son échelle, et avec ses moyens !   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Stand Cultivons notre avenir Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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