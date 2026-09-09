Les Journées Européennes du Patrimoine à la Fondation Vasarely CS 50490 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Fondation Vasarely

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 17h30. CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation Vasarely ouvrira grand ses portes et proposera un accès à tarif réduit.

Parcourez les alvéoles monumentales de la Cité Polychrome et plongez dans l’univers visionnaire de Victor Vasarely, figure majeure de l’art optique et de l’intégration de l’art à l’architecture. Ce week-end sera également l’occasion de visiter l’exposition temporaire Projet pour une révolution. Vasarely et l’architecture , qui explore la manière dont l’artiste a imaginé un dialogue inédit entre création artistique, espace urbain et architecture.



Tout au long du week-end, la visite sera enrichie par une programmation culturelle spécialement conçue pour l’événement.



Le 19 septembre Les étudiants de l’ESDAC investiront les espaces de la Fondation avec une exposition de leurs projets de fin d’études et proposeront des ateliers créatifs participatifs autour des différentes disciplines du design (produit, graphique, espace et mode), invitant petits et grands à découvrir les coulisses de la création contemporaine.



Le 20 septembre La musique prendra place au cœur de la Fondation avec deux concerts de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence. Dans le cadre exceptionnel des œuvres monumentales de Victor Vasarely, les musiciens offriront au public un moment convivial où patrimoine, architecture et musique se rencontrent.



Un rendez-vous incontournable pour célébrer le patrimoine sous toutes ses formes, entre art, architecture, design et musique, au sein d’un lieu emblématique d’Aix-en-Provence. .

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Vasarely Foundation will be opening its doors to the public at a reduced rate.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à la Fondation Vasarely Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence