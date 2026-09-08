Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 21h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le 3 bis f propose des visites commentées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ainsi qu’une conférence.

Au programme



● Visites guidées

samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h. Départ des visites depuis l’entrée historique du CHM (av. des Belges, rond-point de la gare routière)

Un environnement architectural et paysager propice au soin aux portes de la ville architecture pavillonnaire, jardins et fontaines. Visites guidées du Centre Hospitalier Montperrin, établissement psychiatrique aixois conçu selon un plan pavillonnaire spécifique aux asiles d’aliénés du XIXe siècle.



● Conférence

samedi 19 septembre à 16h au 3 bis F. Trouble dans la maternité la folie puerpérale (XVIIIe / XXe siècles) par Francesca Arena, docteure en histoire, enseignante histoire de la médecine et du genre à la faculté de médecine de l’Université de Genève.



● Représentation

samedi 19 septembre 2026 à 19h dans le jardin d’art et d’essai Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et Gilles Clément.

Tous deux patients artisans, le chorégraphe danseur Christian Ubl et le jardinier écrivain Gilles Clément aiment arpenter leurs terrains de jeu la scène pour l’un, le jardin pour l’autre. Dans Vagabondages & Conversations, ils explorent avec humour et tendresse ce que signifie être vivant sous la forme d’un dialogue dansé. Avec humour et délicatesse, ils évoquent transformation, adaptation et migration à travers le brassage planétaire cher à Gilles Clément. Le public est invité à ralentir et accepter l’incertitude. La danse y explore, hésite et recommence, comme une plante cherchant la lumière. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

3 bis f is offering guided tours as part of the European Heritage Days, as well as a lecture.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence