Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Un programme riche en animations pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine

Tourbière de Logné balade nature de 3 km le

samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30.

Dès 10 ans, prévoir des bottes. Sur inscription au

02 40 77 70 20 ou sur contact@suce-sur-erdre.fr

À la découverte des trésors cachés de Sucé-surErdre avec Patrimoine et Histoire un parcours de

2 km autour des points d’intérêts locaux, au départ du

Quai Bliesransbach, avec plan et remise de diplômes.

Permanence samedi et dimanche, 10h à 12h30 et de

14h à 17h30.

Circuits de marche Baludik (accessibles toute

l’année sur l’appli Baludik) La loutre disparue ,

un parcours de 2 km sur l’Île de Mazerolles et Aide

Louise à découvrir Sucé-sur-Erdre , un parcours en

centre-bourg, avec un départ à l’Office de Tourisme.

Circuit vélo Les spots de l’Erdre un parcours de

27 km jusqu’à Nort-sur-Erdre, retour possible en tramtrain (circuit accessible toute l’année sur l’application

Géovélo et cirkwi.com

Parc Ganuchaud et Parc de la Châtaigneraie

écrins de verdure ouverts toute l’année, avec des vues

imprenables sur l’Erdre.

Promenade en bateau sur l’Erdre les chefs de

bord des associations nautiques et de préservation

de l’Erdre invitent à leur bord les visiteurs pour une

promenade nautique gratuite. Les promenades auront

lieu les samedi et dimanche de 13h30 à 18h depuis le

Quai de Bliesransbach.

Navigation de 30 min, initiation à la godille et atelier

matelotage enfants. Inscription sur place dès 13h30. .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 70 20

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English :

A rich program of events for the European Heritage Days weekend

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Erdre et Gesvres