LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un programme riche en animations pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine
Tourbière de Logné balade nature de 3 km le
samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30.
Dès 10 ans, prévoir des bottes. Sur inscription au
02 40 77 70 20 ou sur contact@suce-sur-erdre.fr
À la découverte des trésors cachés de Sucé-surErdre avec Patrimoine et Histoire un parcours de
2 km autour des points d’intérêts locaux, au départ du
Quai Bliesransbach, avec plan et remise de diplômes.
Permanence samedi et dimanche, 10h à 12h30 et de
14h à 17h30.
Circuits de marche Baludik (accessibles toute
l’année sur l’appli Baludik) La loutre disparue ,
un parcours de 2 km sur l’Île de Mazerolles et Aide
Louise à découvrir Sucé-sur-Erdre , un parcours en
centre-bourg, avec un départ à l’Office de Tourisme.
Circuit vélo Les spots de l’Erdre un parcours de
27 km jusqu’à Nort-sur-Erdre, retour possible en tramtrain (circuit accessible toute l’année sur l’application
Géovélo et cirkwi.com
Parc Ganuchaud et Parc de la Châtaigneraie
écrins de verdure ouverts toute l’année, avec des vues
imprenables sur l’Erdre.
Promenade en bateau sur l’Erdre les chefs de
bord des associations nautiques et de préservation
de l’Erdre invitent à leur bord les visiteurs pour une
promenade nautique gratuite. Les promenades auront
lieu les samedi et dimanche de 13h30 à 18h depuis le
Quai de Bliesransbach.
Navigation de 30 min, initiation à la godille et atelier
matelotage enfants. Inscription sur place dès 13h30. .
Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 70 20
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English :
A rich program of events for the European Heritage Days weekend
L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Erdre et Gesvres
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