Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe Lycée militaire Autun
samedi 19 septembre 2026 · Lycée militaire · Autun
Informations pratiques
Autun
Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe
Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du musée des enfants de troupe, organisé par le Lycée Militaire Autun. Se présenter avec une pièce d’identité. .
Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté museenedt@gmail.com
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English : Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe
L’événement Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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