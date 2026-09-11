Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe Lycée militaire Autun

Informations pratiques

Autun

Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du musée des enfants de troupe, organisé par le Lycée Militaire Autun. Se présenter avec une pièce d’identité. .

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté museenedt@gmail.com

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English : Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe

L’événement Les journées européennes du patrimoine: Visite libre du musée des enfants de troupe Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)