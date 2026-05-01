LES JOURNÉES HISTORIQUES DE BRAM Bram

Bram

LES JOURNÉES HISTORIQUES DE BRAM

Parc des Essars Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Pour fêter ses 20 ans, Eburomagus, Musée Archéologique de Bram vous invite à un voyage dans le temps à l’occasion des Journées Historiques , organisées les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026.

Tout au long du week-end, le parc des Essars se transformera en campement gallo-romain et médiéval, où ateliers, démonstrations et rencontres feront revivre les gestes et les savoir-faire d’autrefois.

Le samedi 23 mai, les animations battront leur plein de toute la journée au cœur du Parc avec, en clôture, un spectacle de jongleurs de feu à la tombée de la nuit, tandis que, le musée Eburomagus proposera une immersion sous forme d’ateliers de découverte de la vie médiévale, de 14h à 21h dans le cadre de la Nuit des Musées.

Le dimanche 24 mai, les visiteurs pourront de nouveau profiter du campement installé dans le Parc et de ses animations de 10h à 18h.

Un week-end festif, immersif et accessible à tous, pour (re)découvrir l’histoire autrement, au plus près des collections du musée.

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Parc des Essars Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 78 91 19

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English :

To celebrate its 20th anniversary, Eburomagus, Musée Archéologique de Bram, invites you to take a trip back in time at the Journées Historiques on Saturday May 23 and Sunday May 24, 2026.

Throughout the weekend, the Parc des Essars will be transformed into a Gallo-Roman and medieval encampment, where workshops, demonstrations and encounters will bring to life the skills and know-how of days gone by.

On Saturday, May 23, events will be in full swing all day long in the heart of the park, closing with a fire juggling show at dusk, while the Eburomagus museum will be offering workshops on medieval life from 2pm to 9pm, as part of the Nuit des Musées.

On Sunday, May 24, visitors will once again be able to take advantage of the camp set up in the Park and its activities from 10am to 6pm.

A festive weekend, immersive and accessible to all, to (re)discover history in a different way, as close as possible to the museum’s collections.

L’événement LES JOURNÉES HISTORIQUES DE BRAM Bram a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme