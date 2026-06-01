Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris

Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce ! 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Moments privilégiés d’échanges entre le monde agricole et l’ensemble de la société !

DR