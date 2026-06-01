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Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris

Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris

Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce ! 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Moments privilégiés d’échanges entre le monde agricole et l’ensemble de la société !

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