Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris
Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce !, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Les Journées Nationales de l’Agriculture aux Arènes de Lutèce ! 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Moments privilégiés d’échanges entre le monde agricole et l’ensemble de la société !
DR
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