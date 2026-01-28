Les journées piquantes À la découverte de capsicum Les Jardins Suspendus Espalanade nord Le Havre

Les journées piquantes À la découverte de capsicum

Les Jardins Suspendus Espalanade nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Laissez-vous conter la fabuleuse épopée de Capsicum, cette même et unique plante qui produit des fruits doux, les poivrons et des fruits brûlants, les piments… Lorsque Christophe Colomb part vers l’ouest, il rencontre les civilisations amérindiennes qui ont domestiqué le piment. Ramenés en Europe en 1493, ils sont consommés crus, cuits, séchés, en poudre ou en pâte… Ils sont également utilisés comme colorant, plantes médicinales ou plantes décoratives. À chacune de ces utilisations correspond un type variétal.

En collaboration avec l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), les Jardins suspendus vous proposent de découvrir à travers une exposition didactique, l’histoire, les origines, la culture de cette plante aux multiples facettes qui ne manque pas de piquant.

Vous pourrez également participer à des dégustations et tester vos papilles sur des sauces artisanales (LH Hot Peppers) créées par Mike Joseph Abid producteur normand de près de 130 variétés de piments. La marque Mastari, sera également représentée, un fabricant de sauce piquantes inédites, incluant des fruits, des légumes et des épices.

Embarquez avec nous le temps d’un week-end pour un voyage haut en chaleur ! .

Les Jardins Suspendus Espalanade nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les journées piquantes À la découverte de capsicum

L’événement Les journées piquantes À la découverte de capsicum Le Havre a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie