Les kilomètres de la soif La Guère Ancenis-Saint-Géréon
Les kilomètres de la soif La Guère Ancenis-Saint-Géréon samedi 19 septembre 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Les kilomètres de la soif
La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 32 – 32 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez participer aux kilomètres de la soif le samedi 19 septembre au Domaine des Lys.
Trois formats
-Course de 8 km La Pinte
-Course de 12 km La Girafe
-Marche de 8 km Le Galopin
Le parcours traverse le magnifique Domaine des Lys, un vaste domaine arboré de 80 hectares. L’ambiance est décontractée et conviviale déguisements, animations, ravitaillements festifs et absence de chronométrage permettent à chacun de profiter pleinement de l’expérience, sans pression de résultat.
Après l’effort, les participants sont invités à prolonger la fête avec une soirée DJ. L’événement met en avant la bonne humeur, le partage et la découverte du patrimoine local, avec de nombreuses activités touristiques à proximité, notamment le Château d’Ancenis, le Château d’Oudon ou encore Les Machines de l’Île.
Pourquoi participer ?
Une ambiance festive et conviviale unique.
Un cadre exceptionnel au Domaine des Lys.
Une course accessible à tous, sans esprit de compétition.
Une soirée et des animations pour prolonger le plaisir après la course.
L’alcool étant présent dans l’événement, il est rappelé qu’il doit être consommé avec modération. .
La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Come and take part in the kilometers of thirst on Saturday September 19 at Domaine des Lys.
L’événement Les kilomètres de la soif Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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