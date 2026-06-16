Les kilomètres de la soif La Guère Ancenis-Saint-Géréon samedi 19 septembre 2026.

Ancenis-Saint-Géréon

Les kilomètres de la soif

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez participer aux kilomètres de la soif le samedi 19 septembre au Domaine des Lys.

Trois formats

-Course de 8 km La Pinte

-Course de 12 km La Girafe

-Marche de 8 km Le Galopin

Le parcours traverse le magnifique Domaine des Lys, un vaste domaine arboré de 80 hectares. L’ambiance est décontractée et conviviale déguisements, animations, ravitaillements festifs et absence de chronométrage permettent à chacun de profiter pleinement de l’expérience, sans pression de résultat.

Après l’effort, les participants sont invités à prolonger la fête avec une soirée DJ. L’événement met en avant la bonne humeur, le partage et la découverte du patrimoine local, avec de nombreuses activités touristiques à proximité, notamment le Château d’Ancenis, le Château d’Oudon ou encore Les Machines de l’Île.

Pourquoi participer ?

Une ambiance festive et conviviale unique.

Un cadre exceptionnel au Domaine des Lys.

Une course accessible à tous, sans esprit de compétition.

Une soirée et des animations pour prolonger le plaisir après la course.

L’alcool étant présent dans l’événement, il est rappelé qu’il doit être consommé avec modération. .

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the kilometers of thirst on Saturday September 19 at Domaine des Lys.

L’événement Les kilomètres de la soif Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis