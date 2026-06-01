Les labels alimentaires et leurs impacts sur la biodiversité Académie du climat Paris

C’est une présentation suivie d’une discussion qui se feront à partir des conclusions d’une étude scientifique sur les impacts des labels alimentaires sur la biodiversité. Cette étude a été réalisée par un collectif de chercheurs (pilotage par INRAE et l’Ifremer) en vue de la mise en place d’un l’affichage environnemental sur les produits alimentaires (Loi Climat et résilience). ​

L’étude documente le volet biodiversité, en se focalisant sur les pratiques de production d’un échantillon de labels en agriculture, aquaculture et pêche. Interviendront des chercheurs écologues et économiste du MNHN et INRAE.​

Inscription conseillée

De nombreux labels comme l’agriculture biologique, le label Haute valeur environnementale (HVE), les labels durables pour les filières pêche (ex : MSC ) ou tropicales (ex : Rainforest Alliance) mettent déjà en avant des pratiques favorables à la biodiversité. Ces promesses sont-elles justifiées et quelles sont les garanties apportées aux consommateurs ?

C’est ce qui sera discuté lors de cette table ronde qui réunira les scientifiques :

Emmanuelle Pocher et Colin Fontaine, écologues au Museum national d’histoire naturelle

Didier Gascuel, enseignant-chercheur en écologie marine à l‘Institut Agro de Rennes

Catherine Donnars d’INRAE qui a coordonné l’étude BiodivLabel (INRAE-Ifremer)

et Christophe Alliot, directeur du Basic FMM20

Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat

Ces temps d’échanges sont destinés aux décideurs, aux professionnels des milieux agricoles, aquacoles et marins, aux collectivités territoriales ainsi que toute personne intéressée par les systèmes alimentaires et leurs impacts sur l’environnement. Ils pourront bénéficier des conclusions de l’étude, réalisée par l’INRA et l’ifremer, sur l’impact de ces labels alimentaires sur la biodiversité.

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T18:30:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/impacts-des-labels-alimentaires-sur-la-biodiversite/



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