Les lacs glaciaires, des trésors Xonrupt-Longemer
Les lacs glaciaires, des trésors Xonrupt-Longemer mercredi 8 juillet 2026.
Xonrupt-Longemer
Les lacs glaciaires, des trésors
Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir les richesses et les enjeux du lac de Retournemer. Chassures de marche conseillées. Inscription obligatoireTout public
0 .
Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the beauty and challenges of Lake Retournemer. Hiking shoes are recommended. Registration is required.
L’événement Les lacs glaciaires, des trésors Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Xonrupt-Longemer (Vosges)
- Trail de la Vallée des Lacs Route de la Plage Xonrupt-Longemer 27 juin 2026
- Trace Vosgienne VTT Route du Lac Xonrupt-Longemer 26 juillet 2026
- Exposition les chevalets en liberté Xonrupt-Longemer 31 juillet 2026