Les lacs glaciaires, des trésors Xonrupt-Longemer mercredi 8 juillet 2026.

Xonrupt-Longemer

Les lacs glaciaires, des trésors

Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir les richesses et les enjeux du lac de Retournemer. Chassures de marche conseillées. Inscription obligatoireTout public

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Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Come discover the beauty and challenges of Lake Retournemer. Hiking shoes are recommended. Registration is required.

L’événement Les lacs glaciaires, des trésors Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES