Les langages créatifs de la voix, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Les langages créatifs de la voix Mardi 6 octobre, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALES

Rencontre avec Mathilde Lechat de la compagnie Charabia

La musicienne et chanteuse Mathilde Lechat explore le langage, du phonème à la naissance du mot, des langues imaginaires aux langues du monde pour inventer une musique « universelle », une poésie sonore sans frontières. Elle travaille l’ancrage du son dans le corps, la fluidité et la dynamique du geste vocal pour une approche du mouvement connecté à la vibration de la voix.

Pour cette rencontre, Mathilde Lechat interprétera quelques pièces vocales extraites de son répertoire. Cette matière musicale sera le point d’ancrage de la discussion autour de son travail de création pour la voix, avec le désir de partager la joie et la curiosité qui animent sa démarche artistique.

Mardi 6 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une exploration du langage par la poésie et la musique

Sébastien Huyghe