Les langages créatifs de la voix Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Mardi 6 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Dans le cadre du Festival LES AUTOMNALESRencontre avec Mathilde Lechat de la compagnie CharabiaLa musicienne et chanteuse Mathilde Lechat explore le langage, du phonème à la naissance du mot, des langues imaginaires aux langues du monde pour inventer une musique « universelle », une poésie sonore sans frontières. Elle travaille l’ancrage du son dans le corps, la fluidité et la dynamique du geste vocal pour une approche du mouvement connecté à la vibration de la voix.Pour cette rencontre, Mathilde Lechat interprétera quelques pièces vocales extraites de son répertoire. Cette matière musicale sera le point d’ancrage de la discussion autour de son travail de création pour la voix, avec le désir de partager la joie et la curiosité qui animent sa démarche artistique.Mardi 6 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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