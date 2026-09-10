LES LANGAGES DE L’AMOUR LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

jeudi 26 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES LANGAGES DE L’AMOUR

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 21:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27 2026-11-29

Comment voulez-vous vous comprendre, si vous ne parlez pas le même amour ?

Les mots valorisants, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher voici les 5 langages que Claire et Julien vont tester pour sauver leur relation.

Présents douteux, compliments maladroits, et câlins gênants… une pièce hilarante sur les galères d’un duo qui veut bien faire, tout de travers.

Une comédie pleine de quiproquos où chacun reconnaîtra un bout de sa vie de couple ! 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

How can you understand each other if you don’t speak the same language of love?

L’événement LES LANGAGES DE L’AMOUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE