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Les Lantonnales centre animation Lanton

Les Lantonnales centre animation Lanton

Les Lantonnales centre animation Lanton vendredi 7 août 2026.

Lieu : centre animation

Adresse : 4 Route de Blagon

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Lanton

Les Lantonnales

centre animation 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Les Lantonnales

Très attendue par les amateurs de musique classique et musique du Monde, cette programmation 2026 va transporter le public à travers les sonorités de contrées lointaines. Laissez-vous imprégner des ambiances acoustiques offertes par cette nouvelle édition et venez tenter l’expérience d’une découverte musicale riche en surprise et en émotion.

Le 7 Aout 2026 à 20h au Programme

ONA MAE au Centre d ‘Animation de LANTON

Tout public.

Entrée libre et gratuite   .

centre animation 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 00 

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English : Les Lantonnales

L’événement Les Lantonnales Lanton a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin

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