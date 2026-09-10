LES LARMES DES OLIVIERS de Romain Le Gloahec | ÉDITIONS LES ÉTAQUES, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

LES LARMES DES OLIVIERS de Romain Le Gloahec | ÉDITIONS LES ÉTAQUES Dimanche 20 septembre, 14h00 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

➜ Lecture par l’auteur et Mira Abuolzulof (piano)

En plein Printemps arabe, la révolution éclate en Syrie. Pour les réfugié·es palestinien·nes du camp de Yarmouk, en banlieue de Damas, la promesse d’un retour s’éloigne un peu plus. Il y a Omar et Leïla, qui ont dû fuir leur Palestine natale en 1948 avec leurs souvenirs d’enfants. Il y a Yasmine, leur fille, née en Syrie, qui manifeste contre le régime. Et il y a Ismail, son fils, dont l’avenir doit se perpétuer comme celui de tout un peuple. Face à la répression sanglante orchestrée par Bachar el-Assad, un second exil se dessine… Les Larmes des oliviers raconte le destin d’une famille d’éternels apatrides. Un récit tragique qui porte les graines du combat pour la liberté.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

➜ Lecture par l’auteur et Mira Abuolzulof (piano)

© Ph. Sabadie