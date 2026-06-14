Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 15 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 – 12:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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