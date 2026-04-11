Les légendes d’Alsace, Ville de Sélestat, Sélestat

Informations pratiques

Les légendes d’Alsace 19 et 20 septembre Ville de Sélestat European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Derrière les façades de Sélestat se cache une Alsace oubliée, celle des légendes ancestrales !

De la fondation de la cité par le géant Sletto aux mystères des sorcières, cette visite guidée est une plongée fascinante dans le folklore régional. Ainsi, découvrez les mythes de créatures fantastiques tapies dans l’ombre et les secrets qui ont façonné l’âme alsacienne. Laissez-vous charmer par une Sélestat pleine de mystères !

Ville de Sélestat Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 07 20 Sélestat est mentionnée pour la première fois en 727, mais la ville pourrait avoir des origines plus anciennes, celtiques ou romaines. La région a probablement connu des migrations humaines au Paléolithique supérieur, et des fouilles archéologiques ont révélé des occupations humaines à Sélestat au Mésolithique, au Néolithique et durant l’Âge du bronze. Les artefacts retrouvés incluent des pierres taillées et polies, des meules et des céramiques. Le site de Sélestat a ensuite été occupé pendant la période de La Tène, puis à l’époque romaine. Des fouilles menées autour de la chapelle Saint-Quirin, dans la vieille ville, ont permis de découvrir des pieux datés de 87 à 191 ap. J.-C. Plantés verticalement dans le sol, ils servaient à stabiliser le terrain, proche de l’Ill. Leur nombre suggère une implantation relativement importante, dépassant une simple initiative individuelle. Des monnaies romaines ont également été trouvées dans le secteur. Sélestat était alors sans doute déjà un site portuaire sur l’Ill, exportant les vins d’Alsace.

Derrière les façades de Sélestat se cache une Alsace oubliée, celle des légendes ancestrales !

©Maxime Faury