Les liseuses et les livres numériques, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Les liseuses et les livres numériques Jeudi 8 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Accessible 24h/24 et 7j/7, la nouvelle offre de livres numériques de la bibliothèque vous permet d’emprunter, en quelques clics sur votre ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone, 5 livres numériques en plus des 15 prêts déjà proposés pour les autres documents.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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