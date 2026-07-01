Les livres moches du Patrimoine !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Les livres moches du Patrimoine ! 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Moisi, mouillé, brûlé, grignoté… quand il traverse les siècles, la vie d’un livre n’est pas toujours facile. Découvrez l’envers du décor des collections anciennes de la bibliothèque, et les techniques de sauvetage de nos aventurie(re)s des livres perdus !

Médiathèque Jacques Demy 15 rue de l’Héronnière 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=livres-moches »}] Entre patrimoine local et modernité, la médiathèque Jacques Demy, dont le nom rend hommage au célèbre réalisateur nantais, surplombe les bords de la Loire. Avec ses animations et sa vaste collection de livres, de documents précieux, mais aussi de contenus multimédias, c’est un lieu de vie et de culture de premier choix pour les Nantais. Tram Ligne 1 : arrêt Médiathèque

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