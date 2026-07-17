Les livres nous racontent, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
mardi 25 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Les livres nous racontent Mardi 25 août, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T16:00:00+02:00
La médiathèque accueille un groupe de l’EHPAD de Fréhel et propose à cette occasion un partage de lectures à voix haute, sur le thème des grands-parents.
Mardi 25 août à 14h, à la médiathèque
Seniors – entrée libre
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Evadez-vous le temps d’un lecture à voix haute.
Crédit : Quentin Gréban, Grands-parents, éditions Mijade (2025)
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