Les Loups-garous de Thiercelieux, Camping municipal du Pont de l’étang, Fréhel
jeudi 30 juillet 2026 · Camping municipal du Pont de l'étang · Fréhel
Informations pratiques
Les Loups-garous de Thiercelieux Jeudi 30 juillet, 18h30 Camping municipal du Pont de l’étang Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00
Dans le hameau de Thiercelieux, des loups-garous tuent chaque nuit un villageois. Ces derniers doivent faire front et les éradiquer, mais comment savoir qui sont ces bêtes féroces parmi leurs voisins ?
Prenez part à ce jeu de rôle palpitant dans le cadre préservé du camping municipal !
Jeudi 30 juillet à partir de 18h45, au camping municipal du Pont de l’étang – aire de jeux de la place des commerçants
Dès 10 ans – Entrée libre
Camping municipal du Pont de l’étang Boulevard de la Manche Pléhérel-Plage Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Des villageois ou des loups-garous, qui l’emportera ?
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