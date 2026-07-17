Les Loups-garous de Thiercelieux, Camping municipal du Pont de l’étang, Fréhel

Informations pratiques

Les Loups-garous de Thiercelieux Jeudi 30 juillet, 18h30 Camping municipal du Pont de l’étang Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:00:00+02:00

Dans le hameau de Thiercelieux, des loups-garous tuent chaque nuit un villageois. Ces derniers doivent faire front et les éradiquer, mais comment savoir qui sont ces bêtes féroces parmi leurs voisins ?

Prenez part à ce jeu de rôle palpitant dans le cadre préservé du camping municipal !

Jeudi 30 juillet à partir de 18h45, au camping municipal du Pont de l’étang – aire de jeux de la place des commerçants

Dès 10 ans – Entrée libre

Camping municipal du Pont de l’étang Boulevard de la Manche Pléhérel-Plage Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

Des villageois ou des loups-garous, qui l’emportera ?