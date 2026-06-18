Les Loups-Garous du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans
mercredi 21 octobre 2026 · Rue du Mont Bart · Bavans
Informations pratiques
Bavans
Les Loups-Garous du Mont-Bart
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Mais que se passe-t-il donc au fort du Mont-Bart? Des hurlements résonnent régulièrement dans la nuit et plusieurs soldats ont été retrouvés à moitié… dévorés. Pas de doute, une meute de loups-garous rode et complote en secret. Venez les démasquer ou c’est le régiment tout entier qui passera sous leurs crocs !
Profitez du cadre exceptionnel qu’offre le fort pour vous immerger dans ce grand jeu librement inspiré du célèbre Loups-Garous de Thercelieux.
A partir de 11 ans. .
Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Les Loups-Garous du Mont-Bart
L’événement Les Loups-Garous du Mont-Bart Bavans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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