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AGENDA · Bavans

Les Loups-Garous du Mont-Bart Rue du Mont Bart Bavans

mercredi 21 octobre 2026 · Rue du Mont Bart · Bavans

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue du Mont Bart
Adresse
Fort du Mont Bart
Ville
25550 Bavans
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bavans

Les Loups-Garous du Mont-Bart

Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Mais que se passe-t-il donc au fort du Mont-Bart? Des hurlements résonnent régulièrement dans la nuit et plusieurs soldats ont été retrouvés à moitié… dévorés. Pas de doute, une meute de loups-garous rode et complote en secret. Venez les démasquer ou c’est le régiment tout entier qui passera sous leurs crocs !
Profitez du cadre exceptionnel qu’offre le fort pour vous immerger dans ce grand jeu librement inspiré du célèbre Loups-Garous de Thercelieux.

A partir de 11 ans.   .

Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

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English : Les Loups-Garous du Mont-Bart

L’événement Les Loups-Garous du Mont-Bart Bavans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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