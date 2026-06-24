Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels Salle des fêtes Loupiac
Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.
Loupiac
Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels
Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Uniquement sur réservation
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .
Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels
L’événement Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels Loupiac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
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