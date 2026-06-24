Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.

Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Uniquement sur réservation

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels

L’événement Les Lundis de Cap 33 Parcours VTT/Jeux traditionnels Loupiac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud