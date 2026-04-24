Les lundis des Pintiged Initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant

Fouesnant

Les lundis des Pintiged Initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20

Cours d’initiation à la danse bretonne

Organisés par le cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant

Apprendre à danser à la mode bretonne ?

C’est possible chaque lundi avec le cercle celtique de Fouesnant Ar Pintiged Foen.

En cercle sur le parvis de l’école, nos danseurs émérites vont vous expliquer les pas de danse qui font notre culture bretonne.

Exposition de cols, coiffes et costumes de Fouesnant , photos ,livres etc… (gratuit)

Dégustation de produits régionaux en collaboration avec les commerçants et producteurs locaux.

Tombola, pêche à la ligne… .

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Les lundis des Pintiged Initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUESNANT LES GLENAN