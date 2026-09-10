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Les lundis du musée Les carnets de Pierre-Henri Mayeux Musée national Adrien Dubouché Limoges

lundi 19 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Les lundis du musée Les carnets de Pierre-Henri Mayeux Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Limoges

Les lundis du musée Les carnets de Pierre-Henri Mayeux

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 16:00:00
fin : 2026-10-19 17:30:00

Date(s) :
2026-10-19

En 2026, les Amis du Musée national Adrien Dubouché ont généreusement contribué à l’acquisition des carnets de Pierre-Henri Mayeux, l’architecte historique du musée ! Redécouvrez cette architecture pour comprendre ses inspirations en consultant ses carnets dans la bibliothèque du musée.
Et pour prolonger l’expérience, partagez une tasse de thé et poursuivez les échanges pendant 30 minutes, incluses dans la durée totale de la visite ! (1h30)
Sur réservation.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Les lundis du musée Les carnets de Pierre-Henri Mayeux

L’événement Les lundis du musée Les carnets de Pierre-Henri Mayeux Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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