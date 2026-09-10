Les lundis du musée Un regard d’Opéra au musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les lundis du musée Un regard d’Opéra au musée

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 14:30:00

fin : 2026-12-14 16:00:00

Date(s) :

2026-12-14

En partenariat avec l’Opéra de Limoges

Une visite au sein des collections du musée, à travers le regard de Marianne Devie, administratrice de production à l’Opéra. Une approche qui enrichit la lecture des œuvres tout en offrant un aperçu concret de ce métier indispensable au bon fonctionnement de l’Opéra. Et pour prolonger l’expérience, partagez une tasse de thé et poursuivez les échanges pendant 30 minutes, incluses dans la durée totale de la visite ! (1h30)

Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Les lundis du musée Un regard d’Opéra au musée

L’événement Les lundis du musée Un regard d’Opéra au musée Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin