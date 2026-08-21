Les lundis imprimés – cycle enfants, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Les lundis imprimés – cycle enfants 5 octobre 2026 et 14 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique

Cycle à l’année

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T17:00:00+02:00 – 2026-10-05T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-14T17:00:00+02:00 – 2027-06-14T18:00:00+02:00

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale

Cette activité s’adresse à des enfants qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la microédition,

tous les lundis du 5 octobre au 14 juin (hors vacances scolaire).

Au programme :

– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales (gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)

– découverte de la micro-édition

– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés.

Tout le matériel créatif est fourni.

« Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace

Cycle d’ateliers proposées aux enfants de 7 à 12 ans.

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes-cycle-enfants/date:2026-10-05 »}]

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale