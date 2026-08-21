Les lundis imprimés – cycle enfants, Le 20 mille, Nantes
lundi 5 octobre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Les lundis imprimés – cycle enfants 5 octobre 2026 et 14 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique
Cycle à l’année
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T17:00:00+02:00 – 2026-10-05T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-14T17:00:00+02:00 – 2027-06-14T18:00:00+02:00
Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale
Cette activité s’adresse à des enfants qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la microédition,
tous les lundis du 5 octobre au 14 juin (hors vacances scolaire).
Au programme :
– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales (gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)
– découverte de la micro-édition
– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés.
Tout le matériel créatif est fourni.
« Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace
Cycle d’ateliers proposées aux enfants de 7 à 12 ans.
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes-cycle-enfants/date:2026-10-05 »}]
Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale
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