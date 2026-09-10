Les lundis imprimés, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Les lundis imprimés 21 septembre 2026 – 21 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique

Cycle annuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T18:30:00+02:00 – 2026-09-21T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-21T18:30:00+02:00 – 2027-06-21T20:00:00+02:00

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale

Venez découvrir l’impression artisanal deux lundis par mois dans une ambiance conviviale.

Au programme :

– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales ( gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)

– découverte de la micro-édition

– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés.

Tout le matériel créatif est fourni mais il est possible de venir avec votre propre matériel en fonction des projets.

Les « Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace

Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !

Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la micro-édition.

Cycle d’ateliers proposées aux adultes et ados à partir de 15 ans.

Cycle annuel de 18 séances, 2 dates par mois, hors vacances scolaires :

– 21 septembre

– 5 octobre

– 2 novembre

– 16 novembre

– 30 novembre

– 14 décembre

– 4 janvier

– 18 janvier

– 31 janvier

– 8 février

– 8 mars

– 22 mars

– 5 avril

– 12 avril

– 3 mai

– 24 mai

– 7 juin

– 21 juin

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes/date:2026-09-21 »}]

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale