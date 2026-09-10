Les lundis imprimés, Le 20 mille, Nantes
lundi 21 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Les lundis imprimés 21 septembre 2026 – 21 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique
Cycle annuel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T18:30:00+02:00 – 2026-09-21T20:00:00+02:00
Fin : 2027-06-21T18:30:00+02:00 – 2027-06-21T20:00:00+02:00
Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale
Venez découvrir l’impression artisanal deux lundis par mois dans une ambiance conviviale.
Au programme :
– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales ( gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)
– découverte de la micro-édition
– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés.
Tout le matériel créatif est fourni mais il est possible de venir avec votre propre matériel en fonction des projets.
Les « Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace
Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !
Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la micro-édition.
Cycle d’ateliers proposées aux adultes et ados à partir de 15 ans.
Cycle annuel de 18 séances, 2 dates par mois, hors vacances scolaires :
– 21 septembre
– 5 octobre
– 2 novembre
– 16 novembre
– 30 novembre
– 14 décembre
– 4 janvier
– 18 janvier
– 31 janvier
– 8 février
– 8 mars
– 22 mars
– 5 avril
– 12 avril
– 3 mai
– 24 mai
– 7 juin
– 21 juin
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes/date:2026-09-21 »}]
Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale
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