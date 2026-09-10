UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Les lundis imprimés, Le 20 mille, Nantes

lundi 21 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes

Les lundis imprimés, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 juin 2027
Lieu
Le 20 mille
Adresse
20 Bd Jules Verne, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Cycle annuel

Les lundis imprimés 21 septembre 2026 – 21 juin 2027 Le 20 mille Loire-Atlantique

Cycle annuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T18:30:00+02:00 – 2026-09-21T20:00:00+02:00
Fin : 2027-06-21T18:30:00+02:00 – 2027-06-21T20:00:00+02:00

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale

Venez découvrir l’impression artisanal deux lundis par mois dans une ambiance conviviale.

Au programme :
– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales ( gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)
– découverte de la micro-édition
– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés.

Tout le matériel créatif est fourni mais il est possible de venir avec votre propre matériel en fonction des projets.

Les « Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace

Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !

Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la micro-édition.

Cycle d’ateliers proposées aux adultes et ados à partir de 15 ans.
Cycle annuel de 18 séances, 2 dates par mois, hors vacances scolaires :
– 21 septembre
– 5 octobre
– 2 novembre
– 16 novembre
– 30 novembre
– 14 décembre
– 4 janvier
– 18 janvier
– 31 janvier
– 8 février
– 8 mars
– 22 mars
– 5 avril
– 12 avril
– 3 mai
– 24 mai
– 7 juin
– 21 juin

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes/date:2026-09-21 »}]
Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)