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Les mains dans la terre Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Les mains dans la terre Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 11:00 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

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Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine


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