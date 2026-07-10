Les mains dans la terre Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 11:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Visitez le jardin autonome de la BricoLowtech et participez à l’écosystème De la Terre à l’Assiette, mis en place à Nantes Sud pour fournir légumes et aromates aux micro-cantines. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine



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