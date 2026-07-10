Les mains dans la terre Parc Potager de la Crapaudine Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 11:00 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Visitez le jardin autonome de la BricoLowtech et participez à l’écosystème De la Terre à l’Assiette, mis en place à Nantes Sud pour fournir légumes et aromates aux micro-cantines. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine
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