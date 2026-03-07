Les mains qui parlent et qui chantent Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les mains qui parlent et qui chantent

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Ces ateliers sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, merci de prendre contact au 05.53.06.40.70 à partir du 10 juillet.

Jeudi 20 août à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.

Découverte de la langue des signes française.

De 4 à 6 ans, gratuit .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English :

These workshops may be canceled depending on how the health crisis evolves; please call 05.53.06.40.70 starting July 10.

Thursday, August 20, at 2:00 p.m.: “Kit%E9ki t?as dit?” Come explore the museum’s African collection and create an ancestral sculpture out of clay.

L’événement Les mains qui parlent et qui chantent Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux