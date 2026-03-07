Les mains qui parlent et qui chantent Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les mains qui parlent et qui chantent
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Ces ateliers sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, merci de prendre contact au 05.53.06.40.70 à partir du 10 juillet.
Jeudi 20 août à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.
Découverte de la langue des signes française.
De 4 à 6 ans, gratuit .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
These workshops may be canceled depending on how the health crisis evolves; please call 05.53.06.40.70 starting July 10.
Thursday, August 20, at 2:00 p.m.: “Kit%E9ki t?as dit?” Come explore the museum’s African collection and create an ancestral sculpture out of clay.
L’événement Les mains qui parlent et qui chantent Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 17 août 2026
- Commémoration 82 ans de la Libération de Périgueux Place Saint-Georges Périgueux 19 août 2026
- L’envolée énigmatique Jeu de l’oie sur la Tour Mataguerre Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 20 août 2026
- Les vacances au musée Le peintre et son modèle Périgueux 20 août 2026
- Les ateliers des vacances Kitéki t’as dit ? Jeudi 20 aout à 14h MAAP Périgueux 20 août 2026