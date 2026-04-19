Les mains vertes du coeur Jardin de l’ancienne école de Guiseniers JARDIN DE L’ANCIENNE ÉCOLE Guiseniers

Guiseniers

Les mains vertes du coeur Jardin de l’ancienne école de Guiseniers

JARDIN DE L’ANCIENNE ÉCOLE 32 rue Jules Pédron Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Situé à côté de l’église de Guiseniers et du colombier inscrits au titre des monuments historiques, le jardin de l’ancienne école de jeunes filles du village, clos de murs, d’une superficie initiale de 1000 m², a été associé en 2012 à une parcelle de 2000 m² qui n’était qu’un champ. Après 7 ans de travail régulier, le jardin est formé de nombreux espaces où se mêlent des végétaux de collection et des ferronneries. Les hellébores, les euphorbes et les graminées y ont la part belle. Ces graminées sont très appréciées par les propriétaires car elles rythment et structurent le jardin tout en lui donnant de la légèreté.

La visite est gratuite. Stationnement sur la place à côté de l’église accès au jardin par le portail de la propriété. .

JARDIN DE L’ANCIENNE ÉCOLE 32 rue Jules Pédron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 08 65

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English : Les mains vertes du coeur Jardin de l’ancienne école de Guiseniers

L’événement Les mains vertes du coeur Jardin de l’ancienne école de Guiseniers Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération