Salon du Livre à Guiseniers Salle des fêtes Guiseniers
Salon du Livre à Guiseniers Salle des fêtes Guiseniers dimanche 7 juin 2026.
Guiseniers
Salon du Livre à Guiseniers
Salle des fêtes 7 rue Jules Pedron Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Salon du Livre Lire à Guiseniers La lecture à la campagne !
Le Petit Guisenois vous invite à célébrer les mots et la littérature lors de la nouvelle édition de son Salon du Livre, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026.
Venez profiter d’une journée conviviale à la campagne et rencontrez 25 auteurs venus partager leur passion. Romans, essais, littérature jeunesse… il y en aura pour tous les goûts ! Profitez de ce moment privilégié pour échanger avec les écrivains et repartir avec vos ouvrages préférés dédicacés.
– Date Dimanche 7 juin 2026
– Horaires 10h 12h30 et 14h 18h
– Lieu Salle des fêtes de Guiseniers (7 rue Jules Pedron)
– Tarif Entrée libre
– Renseignements au 06 61 82 28 79
Que vous soyez un grand lecteur ou simplement curieux, rejoignez-nous pour fêter la lecture à la campagne ! .
Salle des fêtes 7 rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 61 82 28 79
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English : Salon du Livre à Guiseniers
L’événement Salon du Livre à Guiseniers Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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