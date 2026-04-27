Salon du Livre à Guiseniers Salle des fêtes Guiseniers

Guiseniers

Salon du Livre à Guiseniers

Salle des fêtes 7 rue Jules Pedron Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Salon du Livre Lire à Guiseniers La lecture à la campagne !

Le Petit Guisenois vous invite à célébrer les mots et la littérature lors de la nouvelle édition de son Salon du Livre, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026.

Venez profiter d’une journée conviviale à la campagne et rencontrez 25 auteurs venus partager leur passion. Romans, essais, littérature jeunesse… il y en aura pour tous les goûts ! Profitez de ce moment privilégié pour échanger avec les écrivains et repartir avec vos ouvrages préférés dédicacés.

– Date Dimanche 7 juin 2026

– Horaires 10h 12h30 et 14h 18h

– Lieu Salle des fêtes de Guiseniers (7 rue Jules Pedron)

– Tarif Entrée libre

– Renseignements au 06 61 82 28 79

Que vous soyez un grand lecteur ou simplement curieux, rejoignez-nous pour fêter la lecture à la campagne ! .

Salle des fêtes 7 rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 61 82 28 79

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English : Salon du Livre à Guiseniers

L’événement Salon du Livre à Guiseniers Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération