Visite libre des jardins, Jardin de l’ancienne école du village, Guiseniers

Visite libre des jardins 6 et 7 juin Jardin de l’ancienne école du village Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du libre des jardins avec des artisants qui vous présenteront leurs créations.

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 45 53 72 23 https://www.lesjardinsancienneecole.com Situé à côté de l’église de Guiseniers et du colombier inscrits au titre des monuments historiques, le jardin de l’ancienne école de jeunes filles du village, clos de murs, d’une superficie initiale de 1000 m², a été associé en 2012 à une parcelle de 2000 m² qui n’était qu’un champ. Après 9 ans de travail régulier, le jardin est formé de nombreux espaces où se mêlent des végétaux de collection et des ferronneries. Les hellébores, les euphorbes et les graminées y ont la part belle. Ces graminées sont très appréciées par les propriétaires car elles rythment et structurent le jardin tout en lui donnant de la légèreté. La visite est gratuite. Parking place de l’église.

Visite du libre des jardins avec des artisants qui vous présenteront leurs créations.

©C Leulier