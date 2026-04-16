Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers
Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers samedi 6 juin 2026.
Guiseniers
Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins
Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite du libre des jardins avec des artisans qui vous présenteront leurs créations. .
Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 45 53 72 23
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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération