Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers

Guiseniers

Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite du libre des jardins avec des artisans qui vous présenteront leurs créations. .

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 45 53 72 23

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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération