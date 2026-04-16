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Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers

Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Jardin de l’ancienne école du village Guiseniers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'ancienne école du village

Adresse : 32 rue Jules Pedron

Ville : 27700 Guiseniers

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guiseniers

Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Visite du libre des jardins avec des artisans qui vous présenteront leurs créations.   .

Jardin de l’ancienne école du village 32 rue Jules Pedron Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 45 53 72 23 

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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre des jardins Guiseniers a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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