LES MANUSCRITS AU MOYEN ÂGE

COUVENT DES JACOBINS Toulouse

Plongez dans les secrets de fabrication des manuscrits !

Même de nos jours, les livres en tant qu’objet font appel à un véritable mélange des sens, partagés entre la vue, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Ceci est d’autant plus vrai au Moyen Âge où les manuscrits créés sont à la fois des témoins de l’Histoire et des œuvres à part entière qui voient le jour grâce à une technicité très précise. Entre les couleurs des images et des enluminures, la forme des lettres, la texture du papier, l’odeur du cuir et des pages ou le bruissement des feuilles, c’est tout un art dont on retrouve l’essence à sa conception même. Autant de points abordés dans cette animation (comprise dans le billet d’entrée au monument) qui mettront en lumière les outils, les métiers et les enjeux de ces symboles d’érudition médiévaux.

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Dive into the secrets of manuscript production!

