Les marchandes de sable Médiathèque L’Alpha Angoulême

Les marchandes de sable

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 10:45:00

Venez écouter des berceuses du monde entier pour une invitation à une rêverie pleine de tendresse.



Sur inscription.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Come and listen to lullabies from around the world for an invitation to a tender reverie.



Registration required.

