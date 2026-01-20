Les marchandes de sable Médiathèque L’Alpha Angoulême
Les marchandes de sable
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-18 10:45:00
2026-03-18
Venez écouter des berceuses du monde entier pour une invitation à une rêverie pleine de tendresse.
Sur inscription.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
Come and listen to lullabies from around the world for an invitation to a tender reverie.
Registration required.
