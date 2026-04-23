Les marchands d’étoiles Fumel
Les marchands d’étoiles Fumel lundi 18 mai 2026.
Fumel
Les marchands d’étoiles
Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:00:00
fin : 2026-05-18 23:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Chaque année, au mois de mai, Lacapelle-Biron se souvient. Se souvient de la rafle de 1944, des vies brisées, se souvient pour ne jamais revivre.
Cette semaine de commémoration, portée par l’association Mémoire Vive 47, est un moment fort de réflexion et de transmission, en particulier pour les jeunes générations.
Événement exceptionnel Les Marchands d’Étoiles , une œuvre bouleversante, accessible à tous, qui fait résonner l’Histoire avec émotion et humanité.
Sur réservation. .
Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine sandrine.foulou@wanadoo.fr
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English : Les marchands d’étoiles
L’événement Les marchands d’étoiles Fumel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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